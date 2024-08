Spitzenwinzer sind am Klopeiner See zu Gast

Ab 19 Uhr startet am Donnerstag wohl eines der kulinarischen Highlights im Veranstaltungskalender der Südkärntner See-Region. „Mochoritsch-Familie“ Jernej holt nämlich Österreichs Elite-Weinbauern Markus Kirnbauer (Burgenland), Michael Gross, der Steirer mit Weingärten in Slowenien, sowie Clemens und Lukas Strobl (Niederösterreich) an den Klopeiner See.