Ein Schock! Zwei VSV-Legionäre gleich gesperrt

Ein Regelpassus trifft den VSV hart! Die Adler hatten gerade erst am Montag den Trainingsstart in die neue Saison. Am nächsten Donnerstag (20) steigt bei Ligakonkurrent HC Pustertal das erste von sieben Testspielen – trotzdem denkt Neo-Coach Tray Tuomie schon intensiv an den Meisterschaftsstart. Am 20. September muss er nämlich bei Olimpija Laibach auf zwei Legionäre verzichten, dann zwei Tage später daheim gegen Wien auf einen.