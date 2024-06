Für Drogen Trafik mit Spielzeugpistole ausgeraubt

Am Vormittag des 24. Mai stürmte ein maskierter Mann in die Trafik in Altheim – die „Krone“ berichtete. Er soll den 60-jährigen Trafikanten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und ihn ausgeraubt haben. Danach ergriff der Räuber die Flucht. Bekannt war zu diesem Zeitpunkt nur: Er war jung, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, trug schwarze Kleidung und war mit Kopfbedeckung sowie Stoffmaske verkleidet.