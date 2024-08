ManCity verkauft Weltmeister für Rekord-Summe

Rekord-Ablöse

Für City ist es der teuerste Verkauf der Klubgeschichte. Alvarez traf in zwei Saisonen in 103 Partien für die Himmelblauen 36 Mal. Der Argentinier gewann unter anderem zweimal den Titel in der Premier League sowie einmal die Champions League, mit dem Nationalteam holte er in Katar 2022 den WM-Titel. Atletico war nach dem Wechsel von Europameister Alvaro Morata zu Milan auf der Suche nach einem Stürmer.