Um elf Millionen Euro kriegt Airport neues Gesicht

Neue Routen sollen Passagiere anlocken

Die Passagierzahlen von Juni liegen bereits am Tisch: Mit 15.384 Passagieren blieb man gleich wie im Vorjahr. Um jährlich 200.0000 Passagiere anzulocken, müssen aber neue Routen angeboten werden. Auch der Tourismus muss einsteigen. Großflächige Urlaubspakete sollen in vielen Ländern verkauft werden. Nur so könne Klagenfurt mit Salzburg oder Innsbruck mithalten. Derzeit trudelt nur ein Prozent aller Kärnten-Urlauber mit dem Flugzeug im Urlaubsland ein. „Wir verhandeln an viele Fronten“, so Wildt.