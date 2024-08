„Vorstrafenkönig“ muss erneut hinter Gitter

Am Montag fasste der Renitente am LG Feldkirch erneut ein Jahr Gefängnis und somit seine 20. Vorstrafe aus. Der Grund: Der Mann war im November letzten Jahres in einen Glühweinstand in Götzis eingedrungen und hatte Spirituosen gestohlen. Wenige Wochen später folgte in Lindau ein weiterer Vorfall: Aus einer von ihm gefundenen Handtasche stahl er die Geldbörse samt den darin befindlichen Dokumenten und 205 Euro Bargeld, zudem hob er mit der fremden Bankomatkarte weitere 600 Euro ab.