Paragleitunfälle: Mädchen und zwei Erwachsene tot

Osttirol: Hundert Meter in die Tiefe gestürzt

Nahe der Osttiroler Gemeinde Sillian kam am Sonntag auch für eine 55-Jährige aus Deutschland jede Hilfe zu spät. Die Frau startete kurz nach 13 Uhr oberhalb der Parggenspitze und geriet dann ebenfalls in Turbulenzen. Sie stürzte rund hundert Meter in die Tiefe und schlug mit voller Wucht am Boden auf. Auch die Deutsche verstarb noch an Ort und Stelle.