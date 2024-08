China doch nicht Erster! Wende im Medaillenspiegel

Es ist eine Parallele zu Tokio 2021, als China am Schlusstag ebenfalls noch in Führung lag, ehe die US-Frauen-Teams im Basketball und Volleyball sowie Valente im Omnium die USA noch mit 39:38 Goldmedaillen auf Rang eins katapultierten. Letztmals nicht die Nummer eins in der Medaillenbilanz waren die USA bei den Sommerspielen 2008 in Peking, als Gastgeber China mit 48 zu 36 Goldmedaillen klar die Nase vorne hatte.