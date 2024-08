Admira holt sich gegen Vienna ersten Saisonsieg

Die erste Chance hatte die Vienna, ein Kopfball von Kelvin Boateng nach einem Eckball klatschte aber nur an die Latte (6.). Nachdem auch die Admira eine große Möglichkeit ausgelassen hatte (11.), war in der 14. Minute Alar zur Stelle. Der Routinier erzielte nach einem weiten Einwurf per Kopf die Führung, ehe er kurz darauf angeschlagen vom Platz musste. Die Elf von Thomas Silberberger vergab danach einige gute Chancen, Ristanic sorgte schließlich für das 2:0 (55.).