Nach Wutrede: Tsitsipas feuert seinen Papa

Neue Baustelle vor US Open

Just vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres macht sich Tsitsipas, der am Montag seinen 26. Geburtstag feiert, also eine neue Baustelle auf. Dabei schnitt der zweifache Finalist von Major-Turnieren in New York bisher am schlechtesten ab. Zweimal Runde drei (2010 und 2021) war bisher das höchste der Gefühle im „Big Apple“.