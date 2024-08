Der Traum vom eigenen Haus wird wieder günstiger

Mehr Angebot und Nachfrage

Vermutlich auch dank der gefallenen Preise, wuchs das Interesse an Kaufimmobilien im ersten Halbjahr – und es wird auch wieder deutlich mehr angeboten. „Während bei den Häusern weitgehend eine leichte Rückwärtsbewegung bei den Preisen zu beobachten ist, werden Eigentumswohnungen in den meisten Regionen noch etwas teurer als im Vorjahr angeboten“, so Dejmek. Diese Entwicklung ist auch in Oberösterreich mit einem leichten Plus von zwei Prozent erkennbar. Im Bezirk Kirchdorf stiegen die Preise sogar um 23 Prozent.