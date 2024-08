Drücken Sie manchmal auch ein Auge zu?

Gibt es einen typischen Tagesablauf in dieser Funktion?

Der Tag beginnt meist hier im Büro in Vomp, mit der Frühbesprechung um 6.30 Uhr. Von der Verkehrsinformationszentrale erfährt man, was in der Nacht passiert ist. Daneben geht es um Unfälle, Sperren, Wetterbedingungen usw. Besprechungen begleiten mich häufig.