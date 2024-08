Olympia-Debüt: „Gänsehaut von Anfang bis zum Ende“

Muss für Madison verletzt passen

Die Leistung im Punkterennen, in dem er für gewöhnlich nicht zu den Besten gehöre, gebe ihm nun Motivation in Richtung der Spiele 2028 in Los Angeles. Froh sei er auch, dass seine Familie dabei gewesen sei – auch seine mittlere Schwester. Die wollte eigentlich am Donnerstag zu einem der dann am Mittwoch abgesagten Wiener Taylor-Swift-Konzerte abreisen. Noch einmal im Oval von Saint-Quentin-en-Yvelines nahe Paris wird sie ihren Bruder bei den Spielen aber nicht sehen, denn Wafler musste für das für Samstag (17.59 Uhr) angesetzte Madison verletzt passen.