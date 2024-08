F1-Knall! US-Justiz ermittelt gegen Liberty Media

Die Formel 1 begründete ihre ablehnende Entscheidung für 2025 auch mit der großen Motoren-Regelreform ab 2026. Einen Wagen und Motor nur für ein Jahr zu bauen und damit konkurrenzfähig zu sein, um dann bereits für 2026 einen komplett neuen Antrieb herzustellen, wurde als praktisch aussichtslos bewertet. Eine Möglichkeit zum Einstieg sieht die Formel 1 für Andretti noch, aber erst in vier Jahren. Dann will General Motors in der Rennserie als eigenständiger Motorenlieferant mit Andretti kooperieren.