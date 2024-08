Schüsse aus Haus: Grazer von Polizei festgenommen

Groß war die Aufregung Mittwochnachmittag in Graz-Straßgang! Dort fuhren nach einem Notruf mehrere Polizei-Streifen zu einem Mehrparteienhaus in der Straßganger Straße. Zeugen berichteten, dass ein 28-Jähriger mit einer Schusswaffe aus dem Gebäude geschossen habe. Die Cobra und die Schnellen Reaktionskräfte hatten die Situation rasch im Griff und konnten den Verdächtigen festnehmen. In seiner Wohnung entdeckten sie eine Schreckschusspistole und eine Airsoft-Waffe. Die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt laufen.