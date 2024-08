Jugendbande für drei Einbrüche verurteilt

Spektakulär war der Einbruch in eine Trafik in Vöcklabruck. Die Täter sollen am 15. Mai eine Fassade hochgeklettert und über ein Dachfenster, das sie aufbrachen, in das Geschäft gelangt sein. Um dort dann vor allem bei E-Shishas, Vapes und Zigaretten zuzugreifen.