Zwei Jahre Haft für Goldbarren-Dieb

Der Senat sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte einem 68-jährigen Landwirt in Lauterach Goldbarren und Münzen in Höhe von mindestens 250.000 Euro gestohlen hatte. Weitere 140.000 Euro wurden für verfallen erklärt. Zudem wurde der 56-Jährige wegen Anstiftung zur Falschaussage schuldig gesprochen.



Unter Sofa verstecktes Gold

Den Fall ins Rollen gebracht hatte eine eifrige Polizistin. Sie war der Aussage eines älteren Herrn nachgegangen, der sein unter dem Sofa verstecktes Gold im Wert von 600.000 Euro nicht mehr gefunden hatte. Bei den Nachforschungen der Beamtin rückte schließlich der Angeklagte, der damals auf dem Hof des Landwirtes gearbeitet hatte, in den Fokus der Ermittlung. Was sofort auffiel: Obwohl der Verdächtige offenbar keinen Cent besaß, leistete er sich plötzlich einen Traktor für 90.000 Euro, einen schicken Audi oder einen Gaming-PC. Das belegten gefundene Rechnungen über 150.000 Euro im Zuge einer Hausdurchsuchung.

Als sich der Verdacht erhärtete, wanderte der Verdächtige in Untersuchungshaft. Bei der Auswertung seines Handys wurde festgestellt, dass der Mann immer wieder den Goldpreis abgefragt hatte. Zudem hatte er gegoogelt, wie man Daten auf dem Handy löschen kann. Das allerdings hatte der Angeklagte nicht sehr sorgsam befolgt. So wurde auf dem Handy die Nachricht eines Goldhändlers in Dornbirn gefunden, der den Angeklagten wiedererkannte: Der 56-Jährige hatte offenbar das Auto des Opfers genutzt, als dieser im Spital war, um das Gold zu verkaufen.