Milde Strafe für Tankstellenräuber

Tragische Figur

Dass es sich beim Angeklagten um eine tragische Figur handelt, wird im Prozess deutlich. „Es war eine Kurzschlusshandlung“, sagt der schlacksige junge Mann bei seiner Einvernahme. „Ich habe das gemacht, weil meine Familie in finanzieller Not war und meine Oma nicht wusste, wie sie eine Arztrechnung von 180 Euro bezahlen soll.“ Vermummt mit Kapuzenjacke, Sturmhaube und Handschuhen fährt der Angeklagte am Abend des 10. Juli mit dem E-Scooter seines Vaters zur Tankstelle in Hörbranz.