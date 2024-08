Preisgeld bei US Open steigt auf 75 Mio. Dollar

Wie die U.S. Tennis Association am Mittwoch bekannt gab, steigt die Dotation um 15 Prozent und beträgt nun satte 75 Millionen Dollar (68,7 Millionen Euro). Bei keinem anderen Tennisturnier wurde jemals so viel Geld ausgeschüttet. Die Sieger in den Einzel-Bewerben lukrieren 3,6 Millionen Dollar, das ist ein Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.