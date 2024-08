„Ungutes Gefühl“: Im Gailtal sind die Bären los

„Nicht einmal mehr zum Schwammerlklauben trauen sich die Leute bei uns in den Wald und auch Radfahrer meiden inzwischen unsere Gegend“, sagt Aufsichtsjäger Peter Hebein, denn im Gailtal, genauer gesagt in den Gemeinden Hohenthurn und Feistritz an der Gail gibt’s aktuell täglich tierische Begegnungen mit Braunbären. Mehr als zehn Bienenstöcke hat „Meister Petz“ alleine heuer dort geplündert.