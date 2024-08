Wieso Wespen heuer so eine Qual sind und arg wüten

Notärzte im Dauerstress: 366-mal mussten sie in der heurigen Saison, wie berichtet, bereits zu Insektenstichen ausrücken. Bei allergischen Reaktionen können die Atemwege lebensgefährlich anschwellen. Auch in den Krankenhäusern steigen die Patientenzahlen wegen solchen Fällen, in den Salzkammergut-Kliniken etwa haben sich die Behandlungen von Insektenstichen im Vergleich zum Vorsommer mehr als verdoppelt, von 82 auf 215.