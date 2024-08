82-Jähriger fiel zwei Jahre lang auf Betrüger rein

Programm am Laptop installiert

Und heuer, am 5. August, tauchte der Mühlviertler Pensionist abermals bei der Polizei auf, nachdem vermeintliche Agenten erneut mit ihm Kontakt aufgenommen hatten. Wieder fiel der 82-Jährige auf die Masche herein: In mehreren Telefonaten wurde ihm mitgeteilt, dass der Gewinn durch eine Agentur sichergestellt wurde und diese die Summe nun auszahlen möchte. Deshalb installierte der Senior ein Programm auf seinem Laptop, wodurch die Täter Zugriff auf seinen Computer erhielten.