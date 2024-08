Swift-Konzerte sorgen für Boom bei Musikunterricht

Die Wiener Nachhilfeplattform Go Student berichtet von einem enormen Anstieg des Interesses an Musikunterricht. Seit dem Start der Eras Tour in Europa sie die Nachfrage. Seit Taylor Swift am 9. Mai in Paris den Startschuss für den europäischen Teil ihrer „Eras-Tour“ gegeben hat, verzeichnete das Unternehmen im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg der Nachfrage nach Musikunterricht um 87 Prozent.