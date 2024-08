Heuer gute Voraussetzungen für Perseiden-Nächte

Nacht auf Dienstag perfekt für Sichtungen

Beim Beobachten des absoluten Maximums am 12. August zwischen 15 und 18 Uhr stört in unseren Breiten das Tageslicht. Da das Maximum jedoch „relativ breit“ ist, wie WAA-Präsident Alexander Pikhard erklärte, sind in der ganzen Nacht auf Dienstag verstärkt Meteor-Sichtungen zu erwarten. Vom Mond kommt relativ wenig störendes Licht, da der zunehmende Halbmond nicht viele optische Nebengeräusche bringen wird. In der Nacht des Perseiden-Höhepunktes geht der Mond in Wien überdies schon um 22.52 Uhr unter, so Pikhard, der mit der WAA im Gegensatz zu manchen Jahren davor heuer kein Public Viewing plant.