Neues Kunstwerk von Banksy in London aufgetaucht

Genaue Identität Banksys ist unbekannt

Banksy stammt mutmaßlich aus der westenglischen Stadt Bristol, seine genaue Identität ist aber unbekannt. In seinen Werken thematisiert er immer wieder gesellschaftliche Missstände. Im November 2022 hatte er etwa mit einer ganzen Reihe von Bildern an kriegszerstörten Häusern in der Ukraine für Aufsehen gesorgt.