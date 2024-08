Durch Hilfe nach Unfall passierte zweiter Crash

Der Fahrer des Transporters hielt an, um Erste Hilfe zu leisten und die Rettungskette in Gang zu setzen. Zwei weitere Autolenker hielten ebenfalls an, um zu helfen. Doch ein Salzburger Motorradfahrer (43) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stieß gegen das geparkte Auto einer 43-Jährigen und gegen den entgegenkommenden Wagen einer 63-Jährigen.