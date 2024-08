Die Baumanns auf Tour: Nächster Stopp Traumfabrik

Der nächste Stopp der Reiseroute stand hierzu in klarem Kontrast: Mit putzigen Micky-Maus-Ohren und passendem Leiberl posieren sie vor dem weltbekannten Schloss und Wahrzeichen der zum Leben erwachten Traumfabrik. Im Disney Land in Paris nahmen die beiden Voyageure sogar noch einige Fahrgeschäfte mit, ehe es bald zurück in die USA geht. Schon am 23. August eröffnet der Star-Fotograf hier in Boston seine neue Ausstellung „Reflections of Life“.