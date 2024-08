Comeback! Rubin Okotie wechselt ins Unterhaus

Vor fünf Jahren hat Rubin Okotie seine Profikarriere beendet, jetzt feiert der ehemalige ÖFB-Teamspieler ein Comeback im Unterhaus: Der 37-Jährige geht in Zukunft für den FK Hainburg in der 2. Klasse Ost (achthöchste Spielklasse) in Niederösterreich auf Torejagd.