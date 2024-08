„Kärnthemen“ im Gespräch: Neues Podcast-Format!

Erste Folge mit Primarius Prof. Rudolf Likar

Der erste Gast hat viel zu sagen und will alles bewegen: Professor Rudolf Likar, international bekannter und renommierter Arzt, Spezialist für Intensivmedizin, Schmerz- und Palliativ-Medizin und vor allem auch vielfacher Buchautor. Mit ihm spreche ich darüber, was ihn antreibt und was er erreichen will.