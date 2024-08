Luftgüte an 13 Messstellen in Tirol über Grenzwert

„EU legte Staaten Elfmeter auf“

Seit zwei Jahren herrsche in dieser Frage absoluter Stillstand. „An 13 von 14 Tiroler Luftgüte-Messstellen werden die WHO-Werte überschritten, an acht auch die neuen EU-Vorgaben“, kritisiert Gurgiser. Dabei habe die EU-Kommission 2022 den Mitgliedstaaten de facto einen Elfmeter aufgelegt, „indem sie sich klar und präzise für mehr Gesundheit, bessere Luft und Reduktion der Gesundheitsfolgekosten ausgesprochen hat“, so Gurgiser.