Russischer Dreifach-Olympiasieger Iwanow ist tot!

Mitten hinein in das muntere Treiben bei den Olympischen Spielen in Paris, das ambitionierte Streben nach Bestleistungen und Ringen um Medaillen, platzt die Kunde vom Tod eines ganz Großen der Olympischen Familie: Wjatscheslaw Iwanow, sowjetischer Einer-Ruder-Olympionike von 1956, 1960 und 1964, ist kurz nach seinem am 30. Juli begangenen 86. Geburtstag gestorben!