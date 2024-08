Rauch: „Ja, es gibt eine Zweiklassenmedizin“

Einsprung-Dienste zehren an den Nerven

Die Bezahlung sei also ein wesentlicher Punkt, mehr Arbeitskräfte ins System zu bringen, ebenso bessere Arbeitsbedingungen. Und auch die Erkenntnis, dass die Arbeitsbelastung aufgrund zu weniger Arbeitskräfte steigt. Der Gesundheitsminister mit einem praxisnahen Beispiel: „Da glaubt man, dass man am Freitag nach einer anstrengenden Arbeitswoche aus dem Dienst geht und jetzt zwei oder drei Tage frei hat. Dann wird man aber am Samstag angerufen, um einzuspringen, weil zu wenige Arbeitskräfte im System sind. Das zehrt an den Nerven.“ Außerdem müssten Pflegekräfte aus dem Ausland nach Österreich geholt werden, da sonst die 80.000 Pflegekräfte, die wir bis 2030 zusätzlich benötigen, nicht bekommen würden.