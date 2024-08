Allrounder, die in der Küche immer im Trend sind

Rund 20 verschiedene Sorten gehören zum Stamm-Repertoire, noch einmal so viele Raritäten werden jedes Jahr neu ausprobiert. Die besten kommen dann auch auf die Stammliste. Aber was macht eine richtig gute Paradeiser aus? „Für uns muss sie im Geschmack genauso punkten wie im Ertrag“, so Binder. Wichtig sei außerdem, dass sie robust und wenig krankheitsanfällig sei und interessant aussieht. Dementsprechend gibt es bei ihm die „Green Zebra“ genauso zu kaufen wie die „Black Cherry“ oder die „Mirimiri“. Übrigens: Ernährungsexperten empfehlen 250g Tomaten täglich zu verzehren. Na denn: Mahlzeit!