Allergiker stöhnen: Beifuß startet in die Saison

Gerade in den tieferen Lagen bereitet der Beifuß nun Allergikern Sorgen. Sind die Gräser aktuell nur mehr am Berg zu spüren, kommt also schon der nächste Übeltäter nach. „Das ist ein bisschen fies“, sagt Berger. Allerdings: „Das regnerische Wetter dämpft die Saison noch etwas in der Steiermark.“