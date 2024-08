Nach „Schimmelburger“ nun Blick in Fast-Food-Küche

Am Boden zerstört

„Die Mitarbeiter waren wegen des Schimmels am Boden zerstört“, erklärt Marschalek, dass man mehrere Tage um die Motivation der Leute kämpfen musste. Sie selbst sei bereits seit 40 Jahren für McDonald’s tätig, vor 27 Jahren hat sie ihre erste Filiale in Hollabrunn eröffnet. In Waidhofen – dort öffnet der „Mäci“ vor eineinhalb Jahren – arbeite viel langjähriges Personal, das vorher etwa in Zwettl tätig gewesen sei. Das geht von der bereits 28 Jahre tätigen Küchenchefin bis zum Restaurantleiter Robert Jahoda, der sechs Jahre an Bord ist. Viele des erfahrenen Waidhofner Teams kämen aus Tschechien, die jetzt einen weitaus kürzeren Weg in die Arbeit haben.