„Südsee-Träume“ sollen ab 2030 keine Schäume sein

Noch Fragen offen

Von Anfang an war Projekt vor allem von der Opposition mit Skepsis betrachtet worden. Man ortete vor allem eine Gefahr für das Trinkwasser. Das dementierte die Stadt aber – und auch jetzt weist man diese Bedenken zurück. Warum es dann dennoch so lange bis zu Realisierung dauert? Es seien viele Fragen zu klären, heißt es. Unter anderem gehe es um die geologische Beschaffenheit des Bodens, um die Verwendung des Aushubmaterials sowie einen möglichen naturbelassenen Teil wie am Viehofner See. Doch man halte nach wie vor am „Südsee“ fest.