Gas-Firma schießt beim Buhlen um Bürger übers Ziel

Das Gas-Unternehmen selbst will die Bürger zusätzlich positiv für das Projekt stimmen. In seinem Schreiben hat die Firma aber auch übers Ziel hinausgeschossen. Darin zählen sie die Vorteile der Bohrung für die Gemeinde auf. Von den Einnahmen durch die Kommunalsteuer, zusätzliche Wertschöpfung oder von Direktzahlung von erhöhtem Flächen- und Feldzins ins Gemeindebudget ist die Rede. „Das geht natürlich nicht“, bremst die Ortschefin. Firmen können nicht ins Gemeindebudget einzahlen. Und auch die zu erwartende Kommunalsteuer ist nicht mehr als eine Blendgranate. Denn Arbeitsplätze werden vor Ort nicht entstehen. „Aber zumindest arbeiten wir an Möglichkeiten, dass das Unternehmen unsere Vereine unterstützen kann“, so Kreer. Das werde derzeit rechtlich geprüft.