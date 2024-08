Baucontainer vor Volksschule ging in Flammen auf

Feueralarm in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck: Vor einer Volksschule im Stadtteil Hötting ging ein Baucontainer in Flammen auf. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte der Schulwart, den Brand zu bekämpfen. Die Ursache ist bislang völlig unklar. Die Polizei ermittelt.