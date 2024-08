Austria fährt gegen Kufstein souveränen Sieg ein

„Wir steigen wieder auf“, sangen die Austria-Fans kurz vor Spielende. Denn ihr Team stellte von Beginn weg klar, in welche Richtung es in der Westliga-Auftaktpartie gegen Kufstein und auch in der restlichen Saison gehen soll. Die „Mission Aufstieg“ soll endlich klappen. Die Violetten dominierten, pressten hoch an und ging nach Flanke durch Stürmer Johannes Zottl früh (5.) in Führung. Eine knappe halbe Stunde später (34.) kam Marinko Sorda nach Schwaighofer-Flanke völlig frei im Fünfmeterraum zum Kopfball – 2:0. Auch aus der Kabine kamen die Violetten frisch und fokussiert. Volkert traf per Nachschuss zum 3:0 (49.). Dass die Salzburger in der 56. Minute nach einem Gestocher im eigenen Strafraum den Ausgleich hinnehmen mussten, veränderte das folgende Spielgeschehen nicht.