Auftakt-Derby endet mit gerechter Punkteteilung

Die Partie nahm erst in Halbzeit zwei etwas an Fahrt auf, Die Hausherren hatten zwar mehr Spielanteile, kamen aber nicht durch die stark spielende St. Johann-Abwehr. „Defensiv haben wir richtig gut gearbeitet, aus dem Spiel hatten sie keine einzige Chance“, lobte Scherer. Also musste es ein Standard richten: Streitwieser brachte den Ball in den Sechzehner, Moosmann verlängerte per Kopf zum 1:0.