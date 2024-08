Alle neune! Gruselige Siezenheim-Serie geht weiter

Der Auftakt in die neue Salzburger Liga-Saison hatte es bereits am Freitag in sich. Während Siezenheim das neunte Pflichtspiel in Folge gegen Puch gewann, jubelte Eugendorf über ein Torfestival und setzt sich über Nacht an die Spitze. Grödig startete mit einem 3:0 gegen Thalgau, Hallwang siegte im Aufsteigerduell.