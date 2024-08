Diese Acts stimmen jetzt aufs „Krone“-Fest ein

Wir verkürzen heuer die Wartezeit aufs Linzer „Krone“-Fest (16. bis 18. August) und stimmen uns mit großartigen Acts am Taubenmarkt Linz ein. Ab 9. August geht’s dort beim „Krone“-Eventtrailer rund: Drücke den Buzzer beim Glücksrad und hole dir Geschenke und vielleicht den Hauptpreis – ein KlimaTicket OÖ powered by OÖ Verkehrsverbund, nimm am Fest-Gewinnspiel teil, triff unseren Lesefuchs Theo und hol dir am 9., 10., 13. oder 14. August ein Gratis-Eis: Jeder, der an diesen Tagen die „Krone“-BonusCard am Taubenmarkt vorweist, erhält einen Becher Senza Gelato Naturale von SURACE – solange der Vorrat reicht.