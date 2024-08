Vermisster Wanderer (65) leider nur tot gefunden

Wo es aufgrund des Geländes möglich war, suchte man in Personenketten ab. Kein Wanderweg, kein Steig oder Wiesenweg wurde dabei ausgelassen. Bergretter, Hundestaffel und Alpinpolizisten waren in den Gebirgsregionen unterwegs. Auch aus der Luft wurde per Polizeihelikopter und mit Drohnen nach dem Vermissten gesucht.