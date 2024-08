Suchaktion auf der Katrin nach verirrtem Wanderer

Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am 1Donnerstag gegen 12.25 Uhr mit der Katrin Seilbahn auf den gleichnamigen Berg. Gegen 18.45 Uhr telefonierte er mit seiner Lebensgefährtin (62) und gab an, dass er im Abstieg sei und den Weg verloren habe. Er klettere gerade ein Stück ab. Kurz vor 20 Uhr gab es erneut Telefonkontakt zwischen den beiden. Dabei gab der 65-Jährige an, er sei kurz vor dem Gasthof „Zur Wacht“ und benötige keine Hilfe. Dies gab er auch gegenüber dem Bergrettungsnotruf 144 an.