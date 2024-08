Promi-Zuwachs: Eder und Gabalier rocken die Wachau

Am 20. und 21. September ist es wieder so weit: Der kleine Ort Rossatzbach in der Wachau verwandelt sich zum musikalischen Hotspot und lockt zahlreiche Fans in die Wachau. Zum 12. Mal geht nämlich genau dort die Starnacht aus der Wachau über die Bühne – mit atemberaubendem Blick auf Dürnstein.