Zittern vor der nächsten Katastrophe in Thörl

60 Liter in eineinhalb Stunden

In eineinhalb Stunden fielen neuerlich 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Viel zu viel für das noch immer durchfeuchtete Erdreich. Schlamm und Wasser drangen wieder an die Oberfläche, überfüllten mehrere Keller. Wieder musste für die Feuerwehren Abschnittsalarm ausgelöst werden. „Insgesamt waren in der Nacht 107 Feuerwehrleute im Einsatz“, sagt Bernd Fladischer, KHD-Kommandant für den Abschnitt Bruck.