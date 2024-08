Afghanin in Wien getötet ++ Crash nach Flucht

Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung in Wien-Meidling tot aufgefunden. Das Opfer soll Verletzungen an Hals und Brust haben. Der mutmaßliche Täter soll ein Landsmann sein. Nach dem Mann wird intensiv gefahndet. Die Polizei wurde durch einen Angehörigen des Opfers gerufen, der sich Sorgen machte. Die Frau soll erst seit zwei Monaten in Österreich sein.