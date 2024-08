Nur gemeinsam stark: Ein Löwenherz für Miteinander

Sakkos und Weihnachtsfeier

Mit dem Gewinn des Preisgeldes in Höhe von 5000 Euro arbeiteten die Lions weiter an ihrem öffentlichen Auftritt und investierten in neue einheitliche Sakkos. „Als gemeinnütziger Verein geht jeder eingenommene Euro zu 100 Prozent an Hilfsbedürftige und Sozialprojekte. Unsere Mitglieder müssen gemeinsame Aktivitäten selbst bezahlen. Daher war es besonders schön, dass die Krone unsere Weihnachtsfeier finanziert hat“, dankt der erst vor kurzem neu ernannte Präsident Jürgen Rochla, der auf den großen Erfolg der Spendenaktionen blicken kann.