Flucht vor Polizei: Lenker (24) stirbt bei Crash!

Kaum zu glauben, was vor den Augen der Beamten am Mittwochabend geschehen war: Eine Streifenbesatzung führte in der Dittmanngasse eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei einem Auto durch. Doch schon zu Beginn soll sicher der Lenker äußerst nervös und aggressiv verhalten haben, schildert die Wiener Polizei. Schnell fanden die Beamten heraus, dass der Mann eine Suchtmittelwaage bei sich hatte. Auch Rückstände von Drogen wurden in dem Fahrzeug gefunden.