Deutscher Alkolenker randalierte bei Verhaftung

Offenbar in Schlangenlinien war am Mittwoch ein Pkw auf der Loferer Bundesstraße unterwegs. Bei der anschließenden Polizeikontrolle verhielt sich der Lenker, ein 62-jähriger Deutscher, alles andere als kooperativ. Die Amtshandlung gipfelte in einer Verhaftung, bei der der Mann leicht verletzt wurde.